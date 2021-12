Variante Omicron: terzo caso in Giappone, proviene dall'Italia

Omicron in almeno 40 Paesi nel mondo: la situazione in Italia

Intanto “la variante sta diventando dominante in Sudafrica. Negli Usa è in almeno 15 Stati ed è anche in almeno 40 nazioni”, ha spiegato alla Cnn il celebre immunologo americano Anthony Fauci, consigliere del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Nel nostro Paese erano state segnalate 9 sequenze depositate: “7 del cluster relativo al paziente indice, 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano ed 1 in un paziente in Veneto”, come ha riferito un tweet dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato sabato 4 dicembre. Ma è notizia di queste ultime la conferma di un caso di positività con la nuova mutazione del virus anche in Sardegna. “Dalle analisi effettuate dalla nostra struttura è emerso che si tratta della variante B.1.1.529 denominata Omicron” ha riferito Salvatore Rubino, direttore del laboratorio di Microbiologia dell'Aou di Sassari. “La sequenza che abbiamo eseguito è stata caricata sulla piattaforma dell'Istituto superiore di Sanità per la sorveglianza genomica delle varianti di Sars-CoV2 (I-Co-Gen), che consente di emanare degli alert sulle sequenze di particolare interesse”, ha poi aggiunto.

Ulteriori controlli

Tra l’altro, proprio domani verrà effettuato il secondo tampone sui 118 passeggeri che si trovavano sul volo Roma-Alghero di domenica 28 novembre, su cui ha viaggiato proprio l'uomo positivo alla variante Omicron. Ad ora, tutti i test sono risultati negativi con i cittadini che sono ancora in quarantena precauzionale. Secondo il professor Fauci, comunque, non servono allarmismi. “Ci sono segnali incoraggianti sui sintomi della variante Omicron e sulla severità della malattia. Ma bisogna essere prudenti”, ha riferito.