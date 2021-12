Treviso, leader no vax esce dall’ospedale: “Mi vaccinerò”

Aveva contratto il Covid-19 nei primi giorni di novembre, durante un pellegrinaggio a Medjugorje ed è stato ricoverato una settimana nel reparto di terapia subintensiva dell’ospedale di Vittorio Veneto (Treviso), a causa di una grave polmonite. Ora il leader dei no vax del Veneto, Lorenzo Damiano, membro del movimento "Norimberga 2" con il quale si era candidato alle ultime elezioni alla carica di sindaco di Conegliano, ha deciso di fare marcia indietro. “A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose come sono. Ringrazio i medici che mi hanno curato, ho fatto una terapia con i monoclonali. Appena potrò farò anch’io il vaccino”, ha riferito una volta dimesso dall’ospedale, come riporta il “Corriere della Sera”.