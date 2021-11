Covid, l’appello dell’Ecdc: “Intervenire subito per salvare il Natale”

“Con un aumento anche solo del 10% dei contatti sociali rispetto ai livelli attuali nei prossimi mesi, come può accadere nelle festività natalizie, anche per i Paesi in cui al momento la situazione Covid è gestibile potrebbe esserci un aumento dei contagi”, ha spiegato Andrea Ammon, la direttrice del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie

Un intervento immediato per rallentare la diffusione della pandemia di Covid-19 in Europa è essenziale per “salvare” il Natale. Lo ha dichiarato Andrea Ammon, la direttrice del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). “Indossare la mascherina, lavorare da casa, ridurre l’affollamento sui mezzi pubblici, lavarsi le mani, evitare gli assembramenti: abbiamo ancora tempo per Natale, ma se la situazione non migliora vorrà dire che dovremo prendere queste misure anche a Natale”, ha spiegato Ammon nel corso di una conferenza stampa in cui ha presentato l’ultimo rapporto dell’Ecdc.

“Con un aumento anche solo del 10% dei contatti sociali rispetto ai livelli attuali nei prossimi mesi, come può accadere nelle festività natalizie, anche per i Paesi in cui al momento la situazione Covid è gestibile potrebbe esserci un aumento dei contagi”, ha aggiunto Ammon. I dati presentati durante la conferenza stampa mostrano che a dicembre e gennaio per i Paesi con livelli di copertura vaccinale inferiore all’80%, anche senza aumento dei contatti, il rischio di classifica molto alto.