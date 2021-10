1/10 ©Ansa

Proseguono gli studi e le ricerche sui vaccini anti-Covid. Fra le novità all’orizzonte ci sono dei farmaci con un diverso tipo di somministrazione: non solo iniettabili, ma anche in cerotto e spray e con tecnologie differenti da quelli in uso

