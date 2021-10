Covid, Brusaferro: “In Italia situazione di controllo della pandemia”

“Siamo ancora in pandemia, occorre prudenza”

approfondimento

Ad oggi, ha ricordato poi Brusaferro, “siamo ancora in pandemia, anche se fortunatamente la circolazione del virus è più limitata che in altri Paesi e in Italia siamo in una fase molto positiva”, ha spiegato. “Ma questo è stato possibile perchè abbiamo adottato comportamenti di prudenza. L'obiettivo è tornare alla piena socialità ma in questo momento la cosa migliore è sforzarsi di mantenere la curva più bassa possibile, aumentare le vaccinazioni e mantenere le attività aperte come la scuola”, ha sottolineato nel corso della conferenza.

Elevata efficacia del vaccino contro le varianti

“Sia per la variante Alfa sia per la variante Delta l'efficacia del vaccino anti-Covid rimane molto elevata contro ospedalizzazioni e decessi e anche per quanto riguarda il contrarre l'infezione”, ha poi aggiunto il presidente dell’Iss, a commento dei dati relativi alla campagna vaccinale italiana. E, circa la nuova variante Delta plus, ha spiegato che, al momento, in Italia ci sono “numeri di sequenze limitati, presenti in molte “Regioni. Tutto il sistema è in questo momento allertato. Sono stati fatti 86 sequenziamenti al 19 ottobre e sono distribuiti un po’ in tutte le Regioni”, ha riferito.