Cervello: una barriera lo protegge dalle infiammazioni intestinali

Sviluppata una nuova tecnica per catturare l'impronta del cervello

Proprio nel plesso coroideo è stato "documentato il meccanismo che blocca l'ingresso nel cervello di segnali infiammatori originati nell'intestino e migrati verso altri organi grazie al flusso sanguigno. A tale fenomeno è associato un isolamento del cervello dal resto dell'organismo che è responsabile di alterazioni comportamentali, tra cui l'insorgenza di stati di ansia. Questo significa che tali condizioni del sistema nervoso centrale sono parte della malattia e non solo manifestazioni secondarie", ha spiegato Rescigno, sottolineando che lo studio ha scoperto una caratteristica finora sconosciuta del plesso coroideo, ovvero l'attività di membrana vascolare, che gli consente di aprirsi e chiudersi, come un "cancello".

Lo studio dimostra, ha aggiunto la microbiologa Sara Carloni, che tale "cancello si chiude di fronte al pericolo di una forte infiammazione intestinale per impedire il propagarsi dell'infiammazione al cervello con conseguente sviluppo di ansia e depressione". "La scoperta che una barriera vascolare del plesso coroideo si riorganizzi e si chiuda per bloccare l'ingresso di sostanze tossiche prodotte in seguito a una patologia intestinale è di grande interesse", ha sottolineato Simona Lodato, capo del Laboratorio di Neurosviluppo di Humanitas. "Ora abbiamo le prove che la comunicazione intestino-cervello è alla base di una corretta attività cerebrale e questo apre importanti domande su tante altre patologie, in primis su quelle neurodegenerative", ha concluso Michela Matteoli, docente di Farmacologia di Humanitas University e direttrice dell'Istituto di neuroscienze del Cnr.