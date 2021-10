Inps: certificati malattia +23% rispetto a venerdì scorso

Alle ore 12 di oggi, 15 ottobre, i dati Inps sui certificati malattia, nel pubblico e nel privato, erano 47.393 e registravano un lieve aumento rispetto a due settimane fa (+5,5%) e un incremento del 23,3% rispetto a venerdì scorso. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta nel primo giorno di obbligo di Green pass per accedere al luogo di lavoro. I certificati arrivati l'8 ottobre erano 38.432; mentre il primo ottobre ne sono stati registrati 44.903. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)