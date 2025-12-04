Disabilità, "ShowReal" lancia la campagna "Strano ma vero"

“ShowREAL”, progetto lanciato nel 2023, supportato da Ikea e ideato e promosso da YAM112003, Valore D e Fondazione Diversity al fine di educare le aziende e favorire l’inclusione delle persone con disabilità a partire dalla loro rappresentazione sui media, ha lanciato la nuova campagna “Strano ma vero”. L'intento è quello di "rompere gli stereotipi, promuovere una narrazione autentica delle persone con disabilità, invitando il mondo della comunicazione a includerle in modo concreto nei propri progetti". Proprio in queste ore, anche in concomitanza con la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la campagna è disponibile su Instagram e sulla landing page di ShowREAL oltre che sui canali social dei partner del progetto. Tra l'altro, proprio all’interno degli spazi espositivi dei negozi Ikea, le protagoniste e i protagonisti della campagna compiono gesti quotidiani che "ribaltano convinzioni errate ancora molto diffuse, sfatando alcuni pregiudizi legati alla disabilità".

Gli scatti della campagna

Tra i protagonisti degli scatti legati alla campagna c'è Martina: si trova in bagno e sta caricando una lavatrice di colorati e ricorda a tutti che una ragazza cieca come lei può fare una lavatrice senza incidenti di lavaggio introducendo così il tema della campagna: ciò che può sembrare “strano” è semplicemente “vero”. In una camera matrimoniale si intravede, poi, una sedia a rotelle. Francesca, una donna con tetra paresi spastica, è nel letto con il suo partner e rivela una dimensione spesso negata nell’immaginario collettivo: quella dell’intimità. Quindi ecco Ettore, un ragazzo senza una mano, è nello studio, immerso nel suo lavoro alla tastiera del computer. L’ambiente e gli strumenti che usa mostrano con semplicità qualcosa che a molte persone, ancora oggi, sembra strano: una persona con disabilità impegnata in un’attività lavorativa a tutti gli effetti. C'è anche Max, un uomo con Charcot – Marie – Tooth di tipo 1A, in una cameretta piena di giochi, pupazzi e pannolini, nel classico caos da genitore. Si, perché anche lui è un papà. Si tratta di persone che rappresentano il 24% della popolazione europea e il 26% di quella statunitense.

L'attenzione verso le persone con disabilità

La campagna, oltre a ribadire il valore dell’inclusione, vuole mettere in evidenza anche che le persone con disabilità sono consumatrici e consumatori, e i brand dovrebbero parlar loro più spesso e con più attenzione. I dati lo confermano: secondo il Diversity Brand Index 2025, in Italia il 69,5% della popolazione preferisce marchi realmente inclusivi. 7 persone su 10 scelgono brand che parlano di inclusione e altrettante eviterebbero di consigliare quelli percepiti come non inclusivi. Un approccio inclusivo, quindi, non è solo giusto: porta anche risultati concreti, con un +24% di crescita dei ricavi per i brand che lavorano seriamente sulla DE&I. "Con Strano ma vero vogliamo che la creatività faccia ciò che sa fare meglio: ribaltare lo sguardo. Le persone con disabilità non hanno bisogno di essere celebrate ma rappresentate. E rappresentate bene. In YAM112003 ci impegniamo a costruire storie che includono davvero, che mettono al centro la realtà e non il pregiudizio. È così che la comunicazione può diventare un gesto concreto di cambiamento", ha commentato Laura Corbetta, Ceo & Founder YAM112003. "La disabilità, permanente o temporanea, è parte della nostra società ma resta quasi invisibile nel racconto mediatico”, ha detto invece Barbara Falcomer, Direttrice Generale di Valore D. "Fondazione Diversity crede che generare impatto significhi coerenza e continuità: lavorare davvero sulla DEIA vuol dire riconoscere ogni persona sottorappresentata come parte integrante del sistema, non come eccezione da gestire. Con la campagna Strano ma vero vogliamo evidenziare quanto spesso la realtà venga letta per stereotipi e quanto valore si perda nel non vedere i mercati e le persone per come sono davvero", ha infine sottolineato Francesca Vecchioni, Presidente di Fondazione Diversity.