Vaccini Covid, Rasi a Sky TG24: mancano all'appello 4mln di lavoratori

"Mancano all'appello del vaccino" anti-Covid "4 milioni di lavoratori attivi" la categoria "più importante nella diffusione del virus e forse qualche persona sopra i 60 anni che sono i soggetti più a rischio di intasare gli ospedali". Lo ha dichiarato Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema e consigliere scientifico del commissario all'emergenza Covid Figliuolo, commentando l'attuale situazione della copertura vaccinale in un'intervista a Sky TG24.

Per quanto riguarda gli under 12 "bisogna vedere cosa succede, per ora la scuola tiene. Se però riuscissimo a vaccinare il 90% sopra i 12 anni potremmo decidere che possa bastare così", ha aggiunto.