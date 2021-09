Covid, ecco come aggiungere il Green Pass nel Wallet di iOS

Tra le opzioni per scaricare il certificato vaccinale, oltre a quella che propongono il sito del governo, oppure le app Immuni ed IO, c’è anche quella che consente di salvarlo nell’Apple Wallet di iOS. Ecco come fare

ll Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde Covid-19, o Green pass, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal coronavirus. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile e si può ricevere una notifica o un avviso via e-mail o via Sms quando il certificato è pronto. Questo è ciò che riporta il sito ufficiale del governo da cui poter scaricare il certificato vaccinale. Operazione che può essere eseguita anche scaricando l’app Immuni oppure l’app IO. Ma, tra gli altri metodi possibili, si può salvare il Green pass anche sull’app Apple Wallet di iOS per gli utenti in possesso di iPhone o Apple Watch e avere così il certificato facilmente a portata di mano. Ecco quale procedura seguire.