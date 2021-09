Torino, Green pass: professore escluso da scuola torna in classe

È tornato in classe il professore di Francese dell'istituto Curie-Levi di Torino che nei giorni scorsi era stato allontanato dalla scuola perché senza Green pass (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA ). Il dirigente scolastico ha infatti accettato "con riserva" la certificazione del medico curante del docente Giuseppe Pantaleo, che oggi può quindi partecipare agli esami di riparazione. Rientrata anche Alisa Matizen, l'altra insegnante della scuola di via La Salette respinta dal preside, la quale già nei giorni scorsi ha presentato l'esito del tampone a cui si è sottoposta.

La vicenda

vedi anche

Covid, Ricciardi: “Green pass per i lavoratori o obbligo vaccinale”

I due professori erano stati respinti dal preside della scuola nel primo giorno di attività didattica perché sprovvisti del green pass. I due si erano presentati con un certificato scritto da un medico che non è stato ritenuto valido per l'accesso. Pantaleo aveva spiegato di non essere "un No Vax o un negazionista, ma essendomi informato ho dubbi, obiezioni su questo vaccino e non mi sono vaccinato per mie patologie pregresse".