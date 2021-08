Covid, Fauci alla Cnn: "Svolta non prima della primavera 2022"

"Se buona parte dei circa 90 milioni di americani che non si sono vaccinati lo farà entro il prossimo inverno, per la primavera avremo un buon controllo" della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato, in un'intervista in diretta alla Cnn, Anthony Fauci, il principale consigliere medico dell'Amministrazione Biden. Secondo il virologo, dunque, una svolta nella lotta all'epidemia di Covid-19 non è prevedibile prima della primavera del prossimo anno, e per fare questo occorre convincere gli scettici e i contrari a vaccinarsi contro il Covid. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)