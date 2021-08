6/16 ©Ansa

3) VACCINI E INFEZIONE - "I vaccini provocano l'infezione" - No: i vaccini in uso in Italia usano la tecnologia a mRNA (Pfizer-Biontech e Moderna) e quella a vettore virale (Astrazeneca e Janssen). In entrambi i casi si introducono nell'organismo le 'istruzioni' per produrre frammenti della proteina che il virus usa per 'agganciare' la cellula. Quindi non viene utilizzato il SArs-CoV-2 vivo e infettante. Una eventuale malattia successiva alla vaccinazione può essere quindi causata solo da un’infezione naturale del virus contratta indipendentemente dal vaccino