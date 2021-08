Cervello, trovato lo “scambio” che smista i ricordi sui binari

Ogni giorno il cervello delle gestire un’enorme mole di informazioni e dati. Per affrontare questa impresa si avvale di un meccanismo che può ricordare gli scambi ferroviari, progettati per deviare il percorso dei treni lungo i binari. Questa scoperta, che potrebbe portare a un’evoluzione degli studi sul cervello, è opera dei neuroscienziati dell’Università di New York grazie a uno studio sui topi pubblicato sulla rivista Cell Reports. “Il cervello fa troppe cose perché ogni circuito neurale possa avere una sua funzione specifica”, ha spiegato André Fenton, il coordinatore dello studio. “I nostri risultati mostrano come lo stesso circuito riesca a eseguire più di una funzione. Il cervello devia i ‘treni’ di attività neurale dalla codifica delle esperienza al ricordo, dimostrando che gli stessi circuiti hanno un ruolo sia nell’elaborazione delle informazioni che nella memoria”.