Vaccino, Vaia: sì per over 12 anni, perplessità per i più piccoli

L'importanza del coinvolgimento delle fasce più giovani nella campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid e la necessità di trovare delle soluzioni per tornare sui banchi di scuola in sicurezza. Sono questi i principali temi affrontati da Francesco Vaia, direttore sanitario dell'istituto Spallanzani di Roma, in un intervento ad Agorà Estate su Rai 3. Secondo Vaia bisogna vaccinare i ragazzi, "in particolare i giovani dai 12 anni in su". "Mentre dai 12 in sotto ho delle perplessità. Mi preoccupa il rapporto rischio-benefici perché sarebbe tutto orientato sul rischio e poi perché il

contagio sotto i 12 anni è statisticamente irrilevante", ha aggiunto. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)