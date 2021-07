Tumori, descritto il genoma del sarcoma a cellule chiare

Nuovi passi in avanti nella lotta contro i tumori. Uno studio internazionale, a cui ha contribuito anche il ricercatore Emanuele Panza dell'Università di Bologna, è riuscito per la prima volta a descrivere funzionalmente il genoma del sarcoma a cellule chiare, una rara forma di tumore, per la quale ad oggi non esistono terapie specifiche, che colpisce adolescenti e giovani adulti. I risultati dello studio, descritto sulle pagine della rivista specializzata "The Journal of Clinical Investigation", aprono la strada allo sviluppo di nuovi trattamenti specifici contro questa rara neoplasia, caratterizzata dalla presenza di una proteina chimerica, generata come conseguenza di una “traslocazione cromosomica” (quando i frammenti di due cromosomi si ricompongono scambiandosi di posto).