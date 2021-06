Tumore infantile delle ossa: verso diagnosi con un prelievo di sangue

Nuovi passi in avanti nella lotta contro i tumori infantili. Un team di scienziati dell'istituto di ricerca pediatrico St. Anna Children's Cancer Research Institute ha sviluppato una biopsia liquida, eseguibile con un prelievo di sangue, per diagnosticare, classificare e monitorare nel tempo il sarcoma di Ewing, un tumore infantile delle ossa. Come descritto sulle pagine della rivista specializzata Nature Communications, i ricercatori hanno osservato che è possibile rintracciare direttamente nel sangue dei pazienti la firma del tumore, analizzando quei piccoli frammenti di Dna che i tumori perdono nel flusso sanguigno, ovvero studiando quelle modifiche epigenetiche che riguardano l'attivazione e lo spegnimento di specifici geni. Secondo i ricercatori, questo metodo innovativo per la diagnosi dei tumori infantili potrebbe fornire un'alternativa "minimamente invasiva alle biopsie tumorali convenzionali che spesso richiedono un intervento chirurgico, con grandi promesse per terapie personalizzate".