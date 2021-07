Sviluppato un pacemaker cardiaco assorbibile e senza batterie

Il dispositivo, descritto su Nature Biotechnology, è stato testato con successo in una serie di modelli animali. Potrebbe aiutare i pazienti che si stanno riprendendo da un intervento chirurgico al cuore e che necessitano di un supporto temporaneo per mantenere una frequenza cardiaca adeguata

I ricercatori americani delle università Northwestern e George Washington (GW) hanno sviluppato il primo pacemaker cardiaco temporaneo, completamente impiantabile, che funziona senza cavi e batterie ed è in grado di essere riassorbito dai tessuti cardiaci, senza bisogno di estrazione chirurgica.

