Green Pass per i guariti dal Covid, come scaricarlo

Pur non essendo indispensabile come in Francia (dove da agosto dovrà essere usato per accedere ai mezzi pubblici e a vari esercizi commerciali), anche in Italia il Green Pass è necessario per svolgere alcune attività. Serve, infatti, per partecipare a matrimoni e cerimonie private, far visita agli anziani nelle Rsa e viaggiare senza restrizioni in Europa. Molti cittadini l’hanno ricevuto dopo essersi sottoposti alla prima o alla seconda dose di vaccino, ma non sono mancate delle eccezioni. A causa di problemi tecnici o di altra natura, alcune persone, in possesso di tutti i requisiti necessari, non hanno ancora tra le mani il Green Pass. Scopriamo cosa si può fare per risolvere il problema.

(VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)