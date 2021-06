Variante Delta, individuato focolaio tra Piacenza e Cremona: 24 casi

Un focolaio di casi legati alla variante Delta del coronavirus è stato individuato tra Piacenza e Cremona. In sei giorni, infatti, l'Ausl di Piacenza ha sequenziato, rintracciato e isolato 24 casi riconducibili a questa variante, una mutazione del coronavirus proveniente dall’India. Come segnalato dall’autorità sanitaria, tutti i casi provengono dal polo logistico piacentino, con due aziende coinvolte, per un totale di 10 dipendenti contagiati, mentre gli altri 14 sono amici, conoscenti o parenti stretti. Lo segnala il sito della testata locale “Libertà”, sottolineando anche che diversi positivi, tra i 24 individuati, abitano nel Cremonese e si spostano utilizzando i mezzi pubblici. Proprio nei giorni scorsi, l'Ausl della zona aveva lanciato una serie di appelli per invitare i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona, a sottoporsi ad un tampone di controllo. L'indagine, condotta dal dipartimento di Sanità pubblica, non avrebbe comunque riscontrato casi gravi. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)