Covid, rimbalzo dei contagi in Gb: 11mila casi in 24 ore

Il coronavirus continua a spaventare il Regno Unito, che ha registrato dati preoccupanti nelle ultime ore. Non si arresta, infatti, il rimbalzo dei contagi da Covid, alimentato in particolar modo dalla variante delta del virus, importata dall'India. Nelle ultime 24 ore, stando a ciò che hanno rilevato le autorità sanitarie locali, sono stati registrati 11.007 casi, picco giornaliero che non si verificava da metà febbraio. Il totale dei tamponi effettuati è stato pari ad 1,1 milioni.