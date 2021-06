Covid, il Perù è il Paese con il più alto tasso di mortalità al mondo

In Perù 551 decessi ogni 100mila abitanti



approfondimento

Nello specifico, con il ricalcolo dei dati Covid, il tasso di mortalità nel Paese si attesta a 551 decessi ogni 100mila abitanti. Tasso che supera di gran lunga quello registrato da Paesi come Ungheria e Repubblica Ceca, che a inizio dello scorso mese guidavano la triste classifica mondiale, con tassi rispettivamente di 304 e 283 morti ogni 100mila abitanti.



Nuovo strumento per il conteggio di casi e decessi Covid



Il nuovo bilancio è stato calcolato da un gruppo di lavoro tecnico composto da esponenti della società civile e funzionari del settore sanitario del Perù, incaricato dall'esecutivo peruviano di chiarire il reale impatto della diffusione del virus nel Paese. Per farlo sono stati utilizzati nuovi criteri per l'identificazione dei casi di contagio ed è stato messo a punto un nuovo strumento per il conteggio.

Il rapporto finale "non sta dicendo che ci sono più morti di quanti ce ne fossero" ma che "un numero significativo di morti non era stato identificato finora come causato dal Covid-19", ha sottolineato il ministro della Salute peruviano, Oscar Ugarte, annunciando che in settimana è previsto l'arrivo di oltre 2.7 milioni di dosi di vaccino. Le nuove dosi consentiranno al Paese di accelerare la campagna vaccinale anti-Covid. Su questo fronte, il governo peruviano ha stretto accordi con Pfizer, AstraZeneca e Sinopharm.