Ipertensione, da uno studio nuovi dettagli su come combatterla

Un recente studio del Baylor College of Medicine ha scoperto che la disbiosi intestinale, una condizione di squilibrio microbico causata da una crescita eccessiva di batteri “cattivi” all'interno dell'intestino, potrebbe contribuire all'ipertensione.

Ma è possibile manipolare il microbiota intestinale per prevenire o alleviare l'ipertensione? Per rispondere a questa domanda, il team di ricerca guidato da David Durgan ha attinto a ricerche precedenti che dimostrano come il digiuno sia uno dei principali motori della composizione del microbiota intestinale. Nel corso di uno studio condotto su cavie da laboratorio, i ricercatori sono riusciti a dimostrare che il digiuno intermittente potrebbe aiutare a combattere l'ipertensione, "ristrutturando" il microbiota intestinale, cioè l'insieme dei batteri che vivono nell'apparato digerente.