Vaccini, Strada a Sky TG24: "Sospendere brevetti per aiutare Africa"

“Per aiutare l’Africa con i vaccini bisognerebbe sospendere, almeno temporaneamente, i brevetti, altrimenti non si riuscirà mai a raggiunger una quantità di vaccini sufficienti per la popolazione mondiale”. Sono le parole, a Sky TG24, di Gino Strada, intervenuto a “Buongiorno”. Il medico e attivista, fondatore di “Emergency”, aveva già lanciato l’allarme alcuni giorni fa, parlando della situazione Covid nel continente africano, dove di recente ha inaugurato un ospedale chirurgico pediatrico, per la precisione in Uganda. Strada ha sottolineato che “il pericolo sono le varianti, come quella sudafricana, che possono rendere i vaccini strumenti obsoleti”. A giudizio del fondatore della Ong, in questo senso, il progetto Covax, un programma internazionale che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini anti Covid-19, “è un’iniziativa lodevole ma non corretta perché minima rispetto all’entità del problema”, ha detto.