Covid, vaccino J&J, Janssen: plausibile ruolo causale in rare trombosi

Lo riporta una nota scritta dall'azienda farmaceutica e pubblicata sul sito dell'Aifa, in cui si segnala che questi rari casi di trombosi "si sono verificati entro le prime tre settimane successive alla vaccinazione e prevalentemente in donne di età inferiore ai 60 anni" e che in "questa fase non sono stati identificati fattori di rischio specifici"

"Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da sanguinamento, è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione con il vaccino anti-Covid di Janssen. Un ruolo causale del vaccino è considerato plausibile". Lo riporta una "nota informativa importante concordata con le attività regolatorie europee ed italiane", redatta da Janssen, l'azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, e pubblicata sul sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

