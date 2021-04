Influenza, Iss: quasi 2,4 milioni di casi da ottobre

Tra il 12 e il 18 aprile, in Italia l’incidenza delle sindromi simil-influenzali ha continuato a risultare stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 0,9 casi per mille assistiti. A indicarlo sono i dati del consueto bollettino Influnet, il Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss)

Nella quindicesima settimana del 2021, nel periodo intercorso tra il 12 e il 18 aprile, in Italia l’incidenza delle sindromi simil-influenzali ha continuato a mantenersi stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 0,9 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana il livello di incidenza era paragonabile a quello dell’attuale stagione pari a 0,6 casi per mille assistiti. A sottolinearlo, l’ultimo bollettino InfluNet, il sistema di sorveglianza integrata dell’influenza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Secondo i dati inviati da 723 medici sentinella, nella settimana di riferimento, i casi stimati di sindrome simil- influenzale , rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 55.000, per un totale di circa 2.396.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza (ottobre 2020).

In particolare, nel rapporto, l'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che "in tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale", precisando che "l’incidenza osservata in alcune Regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato i loro dati". Nella quindicesima settimana dell'anno in corso, in Italia sono stati analizzati 234 campioni clinici in diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet. Su un totale di 6.367 campioni analizzati dall'inizio della sorveglianza, nessuno è risultato positivo al virus influenzale. Nell’ambito delle analisi dei campioni, 36 sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2 (1.389 dall'inizio della sorveglianza).



Incidenza pari a 0,92 casi per mille assistiti



Nel bollettino, l'Iss precisa che nel periodo 12-18 aprile il valore dell’incidenza a livello nazionale delle sindromi simil-influenzali è pari a 0,92 casi per mille assistiti. In particolare, cresce a 1,78 nella fascia di età 0-4 anni, mentre si attesa a 0,76 casi su mille assistiti tra i 5 e i 14 anni, a 0,98 nella fascia 15-64 e a 0,63 tra gli over 65.