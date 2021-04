Vaccini Covid, Figliuolo: "In arrivo altre 7 milioni di dosi Pfizer"

Lo ha dichiarato il Commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita al Polo vaccinale di Aosta. "Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più", ha aggiunto

"Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più. Per l'Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia. Il piano va avanti così come l'avevo strutturato, per questo sono davvero contento". Lo ha dichiarato il Commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita al Polo vaccinale di Aosta.