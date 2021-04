Vaccino Johnson & Johnson, Rasi a Sky TG24: "Sospensione eccesso di zelo"

"Da ex regolatore mi lascia estremamente sorpreso" la scelta della Food and Drug Administration. "E ho in mente un commento di Anthony fauci che ieri sera l'ha definita eccessivamente cauta. Effettivamente mi sembra un eccesso di zelo". A dirlo, in un'intervista ai microfoni di Sky TG24, è stato Guido Rasi, microbiologo ed ex direttore esecutivo dell'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, a proposito della sospensione cautelativa del vaccino Johnson & Johnson da parte della Fda negli Stati Uniti, come misura di precauzione dopo i casi di trombosi che si sono verificati in almeno sei donne vaccinate.

"Non so quanto questo approccio cautelativo paghi, perché un caso fatale su 7 milioni è anche difficile da attribuire sicuramente al vaccino. Mi sembra che il mondo occidentale abbia perso un po' la misura di cos'è il rischio e il beneficio. L'unico che non l'ha persa è la Gran Bretagna che giustamente ha continuato a vaccinare. E poi c'è tutto un mondo invece di vaccini non autorizzati da Ema e Fda che vengono venduti in Paesi dove non c'è nemmeno la farmacovigilanza", ha aggiunto.