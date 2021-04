Mal di schiena, esercizi per combatterlo con stretching e fitball

Il mal di schiena è un problema comune, un dolore piuttosto diffuso. Durante le ore del giorno e della notte infatti tendiamo a torcerla e sforzarla e tenerla in posizioni scorrette, a maggior ragione ora che a causa della pandemia da Covid molte persone sono costrette a lavorare da casa, da postazioni improvvisate, senza sedie ergonomiche e assumendo le posture più sbagliate.

Abbiamo parlato di questo problema con Luciana Scarpiello, laureata in scienze motorie e personal trainer da ormai vent’anni (instagram @home_trainer_luciana) e ci ha spiegato che se i muscoli della schiena non vengono allungati regolarmente le probabilità di infortunio aumentano. Luciana sottolinea che alcuni esercizi di allungamento della schiena contribuiscono a mantenerla flessibile prevedendo dolore e strappi.

Stretching per la schiena. Esercizi, ripetizioni e tempi

- gambe piegate in posizione ad ostacolo. Spingo la fitball avanti e in dietro davanti a me

- come sopra ma resto in allungamento con le braccia verso la palla e molleggio

- gambe ad ostacolo. Fitball di lato. Con il braccio opposto al lato della palla vado a cercarla con una flessione del busto e ritorno

- come sopra ma resto in posizione flessa verso la fitball e molleggio

- posizione sdraiati sulla schiena con la schiena sui comiti. fitball di fronte a me. Piedi in alto sulla fitball, allontano e riavvicino la palla flettendo le gambe e riportandole verso il petto

- come sopra ma resto con le gambe al petto e molleggio

- posizione supina, piedi sulla palla. Sposto di lato una gamba alla volta e la riporto in verticale rispetto al corpo

Questi esercizi possono essere fatti, precisa Luciana, alla fine di ogni allenamento, oppure come allenamento unico nel giorno di riposo fra un allenamento e l’altro come defaticamento. Per quanto riguarda i tempi, il suo consiglio è di tenere un minuto per ogni esercizio, sena riposo fra uno e l’altro.