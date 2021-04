Giornata mondiale della salute 2021: l'appello dell'Oms

Il 7 aprile si celebra la Giornata mondiale della salute, istituita con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sull'importanza del libero ed equo accesso, per tutti, a cure sanitarie di qualità. Proprio in occasione del World Health Day, che coincide con il giorno in cui si commemora il 73esimo anniversario dell'avvio dell'attività dell' Organizzazione mondiale della sanità , l'agenzia delle Nazioni Unite accende i riflettori sulla necessità di "costruire un mondo più giusto e più sano", lanciando un appello a tutti i leader mondiali affinché monitorino "le disuguaglianze sanitarie" e assicurino "che tutte le persone siano in grado di accedere a servizi sanitari di qualità quando e dove ne hanno bisogno", anche a fronte dell'impatto della pandemia di Covid -19, che ha acuito le diseguaglianze sanitarie.

L'appello Oms per il World Health Day 2021



approfondimento

Oggi è la Giornata mondiale della Tubercolosi: i numeri dell’Oms

Il "Covid-19 ha colpito duramente tutti i Paesi, ma il suo impatto è stato più duro sulle comunità che erano già vulnerabili. Questi gruppi sono più esposti alla malattia, hanno meno probabilità di avere accesso a servizi sanitari di qualità e maggiori probabilità di subire conseguenze negative dalle misure per contenere la pandemia", spiega l'Oms sul suo portale ufficiale, per poi sottolineare come il Covid-19 stia rischiando di far fare passi indietro rispetto ai tanti successi ottenuti in questi anni su vari fronti, quali la lotta contro la malaria e la tubercolosi, e gli sforzi per estendere l'accesso ai farmaci anti-Hiv e le vaccinazioni essenziali ai bambini di tutto il mondo.



Oms: 5 azioni urgenti per migliorare la salute della popolazione



"La pandemia Covid-19 ha ampliato le disuguaglianze nelle nostre società e le lacune nei nostri sistemi sanitari", ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "È fondamentale che tutti i governi investano nel rafforzamento dei propri servizi sanitari, per rimuovere le barriere che impediscono a così tante persone di utilizzarli, e per fare in modo che più persone abbiano la possibilità di vivere una vita sana". Proprio in occasione World Health Day, l'Oms lancia cinque appelli per un'azione urgente per migliorare la salute di tutte le persone. L'agenzia delle Nazioni Unite invita i governi ad accelerare "l'accesso equo alle tecnologie Covid-19 tra e all'interno dei Paesi", ad investine nell'assistenza sanitaria di base, a dare priorità alla salute e alla protezione sociale, a costruire quartieri sicuri, sani e inclusivi, e a rafforzare i dati e sistemi di informazione sanitaria.

Sul fronte Covid, la sfida, come sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità in un comunicato, è riuscire a garantire che i vaccini siano disponibili per tutti coloro che ne hanno bisogno e fare in modo che tutti i Paesi abbiano accesso a strumenti chiave come l'ossigeno, le mascherine e i test diagnostici.

"Ora è il momento di investire nella salute come motore di sviluppo", ha dichiarato Tedros. “Non abbiamo bisogno di scegliere tra migliorare la salute pubblica, costruire società sostenibili, garantire la sicurezza alimentare e un'alimentazione adeguata, affrontare il cambiamento climatico e avere economie locali fiorenti. Tutti questi risultati vitali vanno di pari passo".