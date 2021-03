Oggi è la Giornata mondiale della Tubercolosi: i numeri dell’Oms

I numeri che riguardano la tubercolosi nel mondo

Si tratta di una malattia, come spiega l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che nella maggior parte dei casi interessa i polmoni, ma che può coinvolgere anche altre parti del corpo e, se non trattata, “può portare al decesso”. La data scelta dall’Oms per celebrare questa giornata, fa riferimento proprio al 1882, nel giorno in cui il dottor Koch annunciò di aver scoperto il batterio che causa la tubercolosi, e che aprì la strada alla diagnosi e alla cura di questa malattia. La tubercolosi, spiegano gli esperti, rimane uno dei killer infettivi più mortali al mondo. Ogni giorno, si legge sul portale dell’Oms, “quasi 4.000 persone perdono la vita a causa della tubercolosi e quasi 28.000 si ammalano di questa malattia prevenibile e curabile”. Ma un dato positivo viene sottolineato: “Gli sforzi globali per combattere la tubercolosi hanno salvato circa 63 milioni di vite a partire dal 2000”.

Il tema del World Tb day del 2021

Il tema della Giornata mondiale della tubercolosi 2021, spiegano gli esperti, è legato al claim "Il tempo stringe", proprio per trasmette la sensazione che il mondo stia esaurendo il tempo per agire sul tema e in base agli impegni assunti dai leader mondiali, per porre fine alla tubercolosi. Si tratta di una situazione particolarmente critica anche nel contesto della pandemia di Covid-19, che ha messo a rischio il progresso nella lotta contro la tubercolosi nel garantire un accesso equo alla prevenzione e all'assistenza, in linea con le linee guida dell'Oms orientate verso il raggiungimento della copertura sanitaria universale. In quest’ottica l’Oms stessa spiega che nel mondo 1,4 milioni di persone con tubercolosi non hanno potuto ricevere cure durante il primo anno della pandemia. Secondo i dati disponibili, oltre 80 Paesi hanno mostrato una riduzione del 21% dei trattamenti nel 2020 rispetto al 2019. Questa interruzione "è solo un tragico esempio dei modi in cui la pandemia sta colpendo in modo sproporzionato le persone più povere, che erano già più a rischio di tubercolosi", ha sottolineato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.