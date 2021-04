Covid Usa, Biden: "Dal 19 aprile tutti potranno vaccinarsi"

Lo ha annunciato il presidente americano, che aveva inizialmente fissato questo obiettivo per il primo maggio, dopo aver visitato un hub di vaccinazioni anti-Covid, ad Alexandria, in Virginia

Gli Stati Uniti rivedono la tabella di marcia della campagna vaccinale anti- Covid . Dal 19 aprile tutti gli adulti americani potranno vaccinarsi: non ci saranno più categorie che avranno la priorità. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden, che aveva inizialmente fissato questo obiettivo per il primo maggio, dopo aver visitato un hub di vaccinazioni anti-Covid, ad Alexandria, in Virginia. "Stiamo facendo progressi" sui vaccini ma "i contagi stanno aumentando, e le nuove varianti si stanno diffondendo velocemente. La pandemia resta pericolosa", ha dichiarato Biden, sottolineando che "non siamo ancora al traguardo" nella lotta alla pandemia.

Biden: "Superata quota 150 milioni dosi vaccino somministrate"

approfondimento

Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 7 aprile. LIVE

Il presidente americano, come riporta il Guardian, ha poi annunciato che negli Stati Uniti sono state somministrate oltre 150mila dosi di vaccino contro il Covid-19 dall'inizio del suo mandato. Numero che si avvicina al target ambizioso delle 200 milioni di dosi nei primi 100 giorni della sua presidenza (ovvero entro la fine di aprile), fissato dallo stesso Biden lo scorso mese, dopo aver superato l'obiettivo iniziale di 100 milioni di dosi. "Siamo in corsa per superare l'obiettivo dei 200 milioni nei miei primi 100 giorni alla Casa Bianca", ha dichiarato Biden.

Facendo il punto sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid, il presidente ha poi annunciato che il 40% degli adulti statunitensi ha già ricevuto almeno una dose del vaccino e che tra gli over 65 la percentuale sale a oltre il 75%. Biden ha poi dichiarato che negli Usa quasi un quinto della popolazione ha già ricevuto anche il richiamo, invitando la popolazione a continuare a seguire le misure anticontagio, necessarie per riuscire ad ostacolare la diffusione del contagio.

Sabato 3 aprile le autorità sanitarie hanno poi fatto sapere di avere superato quota 4 milioni di somministrazioni in sole 24 ore: un nuovo record nella campagna di vaccinazione dell'amministrazione Biden.