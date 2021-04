Vaccini Covid, la situazione in Italia dopo il primo trimestre 2021

A oggi, giovedì primo aprile, sono state somministrate 10.199.283 dosi del vaccino contro il coronavirus. Questo dato include anche le seconde dosi inoculate a più di tre milioni di persone, dunque non coincide col totale dei vaccinati, che invece ammonta a poco più di 7 milioni

A distanza di tre mesi dall’inizio del 2021 è possibile iniziare a tirare le somme sull’andamento della campagna vaccinale in Italia. A oggi, giovedì primo aprile, sono state somministrate 10.199.283 dosi del vaccino contro il coronavirus . Questo dato include anche le seconde dosi inoculate a più di tre milioni di persone, dunque non coincide col totale dei vaccinati, che invece ammonta a poco più di 7 milioni.

Vaccinato quasi il 60% degli over 80

Negli ultimi giorni la campagna vaccinale ha conosciuto una leggera accelerazione, anche se il numero delle dosi somministrate è rimasto nell’ordine delle 250.000 al giorno. Su scala nazionale, dunque, non c’è stato un vero e proprio cambio di passo. Per quanto riguarda le fasce anagrafiche, il 57% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose del vaccino, mentre la percentuale dei settantenni è cresciuta di poco, superando il 10%.



Quante dosi sono arrivate nel corso del primo trimestre?

Nel corso del primo trimestre del 2021 sono arrivate 14 milioni di dosi di vaccino, circa la metà delle 28.300.000 stimate dal Governo a dicembre 2020. Questa differenza dipende dai problemi che hanno impedito ad alcune case farmaceutiche di consegnare tutte le dosi previste. In particolare, mentre Pfizer e Moderna hanno rispettato gli impegni, AstraZeneca ha portato in Italia solo 4 delle 16 milioni di dosi attese e Curevac non ha effettuato alcuna consegna (a dicembre si pensava che sarebbero arrivate almeno 2 milioni di dosi del suo vaccino).



Le previsioni per i prossimi mesi

Cosa succederà nei prossimi mesi? Sulla base di quanto detto dal generale Francesco Paolo Figliuolo in audizione parlamentare, nel corso di aprile dovrebbero arrivare poche dosi di vaccino (8 milioni contro gli 8,2 di marzo). Le restanti 40.000 dosi previste per il secondo trimestre 2021 dovrebbero dunque arrivare tra maggio e giugno. Di fronte a questi numeri viene spontaneo chiedersi se sarà effettivamente possibile raggiungere l’obiettivo delle 500.000 vaccinazioni al giorno.