Istat, nel 2020 minimo storico delle nascite dall'Unità d'Italia

Nel 2020 si è registrato un nuovo minimo storico di nascite, sin dall'Unità d'Italia, oltre ad un massimo storico di decessi, a partire dal secondo dopoguerra. Lo ha rilevato l'Istat , nel report "La dinamica demografica durante la pandemia covid-19- anno 2020", diffuso proprio oggi sul proprio portale. “Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze”, si legge nell’introduzione del rapporto. “Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia Covid-19 hanno amplificato la tendenza al declino di popolazione in atto dal 2015”, hanno spiegato poi gli esperti.

Le nascite e i decessi nel 2020

In particolare, analizzando i dati del report, si è attestata in un -3,8% la diminuzione delle nascite: si tratta di quasi 16 mila in meno, rispetto al 2019. Nel 2020, infatti, sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. In aumento (+17,6%) anche i decessi: sono stati quasi 112 mila in più, rispetto al 2019. Nel 2020, emerge ancora dal rapporto, sono state cancellate dall'anagrafe per decesso 746.146 persone.

Covid: il calo di popolazione al Nord-ovest

Tra i dati segnalati, quello per cui risulta maggiormente accentuato il calo di popolazione al Nord-ovest, a causa dell'impatto del Covid. La perdita di popolazione del Nord, soprattutto nel corso della prima ondata, spiega ancora l'Istat, “appare in tutta la sua drammatica portata”. Quindi il confronto con il 2019. Se due anni fa il deficit di popolazione era stato abbastanza contenuto, sia nel Nord-ovest sia nel Nord-est (rispettivamente -0,06% e -0,01%) del nostro Paese, nel corso del 2020 il Nord-ovest ha fatto registrare una perdita dello 0,7%, mentre il Nord-est dello 0,4%. L’area del Centro Italia, poi, ha visto raddoppiare in termini percentuali il deficit di popolazione (da -0,3% del 2019 a -0,6% del 2020), mentre il Sud e le Isole, maggiormente colpite nella seconda ondata, hanno subito una perdita dello 0,7%, molto simile a quella del 2019, anche in virtù della tendenza allo spopolamento, già in atto da alcuni anni.