Leggere libri di narrativa migliora le abilità linguistiche. Lo studio

Lo studio su 200 studenti universitari



Per compiere lo studio, il team di ricerca ha analizzato tramite test attitudinali le abilità linguistiche di un campione composto da 200 studenti universitari. Ai partecipanti è stato chiesto di compilare appositi questionari in cui indicare le proprie abitudini nella lettura.

"Il piacere di leggere narrativa è associato a benefici cognitivi e positivi risultati verbali", ha spiegato la coordinatrice dello studio, Sandra Martin-Chang, sottolineando che nella prima età adulta i giovani cominciano a leggere libri di proprio interesse "piuttosto che imposti dagli altri, il che rende questo momento cruciale per lo sviluppo delle proprie abitudini di lettura".



Il "potere" della lettura



Oltre ad avere migliori capacità verbali, i ricercatori sottolineano che i lettori sono solitamente più comprensivi, più empatici e meno prevenuti dei non lettori. Inoltre, "raggiungono uno status socio-economico più alto e vivono in modo più sano rispetto ai non lettori".

"Avere un interesse radicato, voler leggere qualcosa più e più volte, sentirsi obbligati a leggere un'intera serie, sentirsi legati a personaggi e autori, sono tutte cose "buone", conclude Martin-Chang, invitando insegnanti e genitori a trasmettere l'amore per la lettura ai più piccoli, consentendo loro di leggere "quello che vogliono, senza sensi di colpa o vergogna".