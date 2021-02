Un libro aiuta a identificare eventuali difficoltà nella lettura

I ricercatori del Cincinnati Children's Hospital Medical hanno sviluppato un nuovo strumento di screening per bimbi in età prescolare, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, utile per misurare la abilità dei più piccoli

Un team di ricercatori del Cincinnati Children's Hospital Medical Center ha

realizzato un nuovo strumento di screening per bambini in età prescolare, che aiuterebbe a diagnosticare eventuali future difficoltà di lettura.

Si tratta di "The Reading House", un sistema di valutazione per bimbi, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, basato su un particolare libro, descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Pediatrics. Secondo gli autori, lo strumento ha il potenziale per riuscire a identificare preventivamente le difficoltà di lettura e poter suggerire alle famiglie delle strategie efficaci per aiutare i bambini a prepararsi al meglio per la scuola.

Lo screening, sviluppato sotto la guida del ricercatore John Hutton, richiede solo cinque minuti di attenzione e misura le abilità dei più piccoli per due fasce d'età: dai 3 ai 4 anni e dai 4 ai 5 anni.