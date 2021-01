“Ma li hai davvero letti tutti?”: un libro racconta come è facile (e complicato) leggere

Cosa accade nel nostro cervello quando leggiamo

Fin qui, la parte facile. La faccenda si complica se vogliamo capire cosa accade nel nostro cervello mentre leggiamo. Negli ultimi anni, la ricerca e la tecnologia ci hanno dato comunque una grossa mano, anche grazie a una tecnica dal nome impronunciabile (magnetoencelografia).

Grazie alla “meg” abbiamo così scoperto, ad esempio, che bastano appena 100 millisecondi (lo stesso tempo che un atleta impiega per staccarsi dai blocchi di partenza dopo lo sparo in una finale olimpica) perché diverse aree del nostro cervello rispondano in modo diverso a seconda che una parola si riferisca a un oggetto grande o piccolo, costruito dall’uomo o presente in natura, vivente o non vivente. In sostanza, spiega Crepaldi, in quel lasso di tempo “il nostro cervello ha già estratto una quantità enorme di significato nella parola che gli è stata presentata”, trasformando una sequenza di simboli grafici (cioè le lettere) in conoscenza.

Queste informazioni sono solo una manciata delle infinite implicazioni che il nostro cervello attua quando si imbatte in una parola scritta. E il libro di cui stiamo parlando in sostanza affronta esattamente questo. Con un grande merito: il suo autore, professore associato di Neuroscienze cognitive della SISSA di Trieste, riesce a farlo attraendo il lettore verso implicazioni a prima vista assai remote grazie a una scrittura molto agile e di grande efficacia comunicativa.