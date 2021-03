Celiachia, oltre 225.400 casi in Italia: 11.000 diagnosi nel 2019

In Italia nel 2019 il numero di celiachi ha raggiunto quota 225.418 soggetti, con oltre 11mila diagnosi effettuate nell'anno. Sono solo alcuni dei numeri riportati nella Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia 2019, redatta dal ministero della Salute. Analizzando l’andamento delle diagnosi nell’ultimo triennio (2017, 2018 e 2019), emerge, in particolare che nella Penisola la media annuale che si registra delle nuove diagnosi è intorno alle 9mila. Nella prefazione del report, il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolinea come il "Ministero della Salute, nell'ambito delle sue attività di prevenzione, promozione e assistenza sanitaria, sia impegnato da anni sul tema" con attività che riguardano "il percorso diagnostico e di follow-up, il sostegno alla dieta post diagnosi, la somministrazione dei pasti senza glutine nelle mense e la formazione degli operatori del settore alimentare".