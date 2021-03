Covid e depressione, l’impatto psichiatrico delle forme gravi

Depressione, ansia, insonnia e sindrome da stress post-traumatico. A tre mesi dalle dimissioni circa un terzo dei pazienti ricoverati per Covid-19 continua a soffrire di disturbi psicopatologici. La depressione, in particolare, è quella che persiste maggiormente nel tempo e la sua gravità è strettamente legata all’intensità dello stato infiammatorio sistemico che segue le forme gravi di Covid-19, anche per mesi dopo la guarigione. E’ questo il risultato di uno studio di Ospedale S. Raffele che però porta con sé anche una buona notizia: i pazienti con queste forme depressive, risultano particolarmente responsivi alle terapie psicologiche e farmacologiche a disposizione.

Lo studio su 226 pazienti

Si tratta della prosecuzione di una ricerca pubblicata dal gruppo dello psichiatra Francesco Benedetti (Group leader dell’Unità di ricerca in Psichiatria e psicobiologia clinica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e professore associato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele) ad agosto 2020, che aveva descritto per la prima volta le conseguenze psichiatriche di Covid-19 a un mese dalle dimissioni. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Brain, Behavior and Immunity, è stato condotto su 226 pazienti presi in carico dall'ambulatorio di follow up post COVID-19 istituito dall’Ospedale San Raffaele nel maggio 2020. L’ambulatorio prevede un percorso di controlli periodici con team multidisciplinari di medici internisti, infettivologi, neurologi, psichiatri, nefrologi e cardiologi, che si protraggono fino a 6 mesi dopo la dimissione.

Un paziente su tre soffre di un disturbo psicopatologico

Sulla base di interviste cliniche e questionari sono stati esaminati i sintomi psichiatrici di 226 pazienti (149 uomini, età media di 58 anni) a distanza di 3 mesi di follow-up dal trattamento ospedaliero per le forme gravi di Covid-19. Di questi, il 36% riporta sintomi di entità clinica nel questionario di auto-valutazione e il 24% rientra nei criteri DSM-5 a seguito della visita con lo specialista per almeno un disturbo maggiori tra depressione, ansia, PTSD e insonnia.

“A soffrire di più sono le donne e le persone con una precedente storia di disturbi psichiatrici, sebbene queste ultime siano anche quelle che hanno mostrato nel tempo il miglioramento maggiore, probabilmente perché hanno maggiore dimestichezza e disponibilità con le terapie, sia psicologiche sia farmacologiche,” afferma Francesco Benedetti. “Ma la cosa più interessante dei dati raccolti è che confermano la stretta relazione tra risposta del sistema immunitario, stato infiammatorio e persistenza dei sintomi depressivi”.