Covid-19, primo incontro al Mise sui vaccini "costruttivo e positivo"

Si è svolta oggi pomeriggio al Mise, il Ministero per lo Sviluppo economico, la prima riunione in cui si è discusso dell’opportunità legata alla produzione del vaccino anti-Covid in Italia. Un primo incontro "costruttivo e positivo", si legge in una nota diffusa dal Mise, a cui hanno partecipato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù e il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus , Domenico Arcuri.

Totale disponibilità per raggiungere l'obiettivo della produzione di vaccini in Italia

Al primo incontro, è emerso, "il governo italiano ha ribadito la totale disponibilità di strumenti normativi e finanziari per raggiungere l'obiettivo della produzione di vaccini in Italia". La riunione sarà adesso aggiornata a mercoledì prossimo, alle ore 10, sempre al Mise, con l’obiettivo di verificare la possibilità concreta di produrre in sicurezza vaccini anti-Covid in siti presenti sul territorio in italiano. In particolare, sarà necessario verificare l’individuazione di tutte le componenti produttive compatibili con la realizzazione di vaccini e verificare, di conseguenza, anche un orizzonte temporale congruo con le esigenze del Paese per superare la fase pandemica. Si è convenuto, inoltre, di avviare la costruzione di un polo nazionale pubblico privato per realizzare nel medio-lungo periodo un contributo italiano in questo ambito.

Un progetto di grande collaborazione

"L'industria italiana è pronta a questo progetto di grande collaborazione, per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione di vaccini anti-Covid, perchè è un bene che tutti stanno aspettando”, ha commentato Scaccabarozzi a conclusione dell'incontro con il ministro Giorgetti. “Oggi si sono gettate le basi di una proficua collaborazione pubblico-privato per andare in questa direzione e per far sì che in Italia nessuno si tiri indietro ma tutti facciano lo sforzo massimo per il raggiungimento dell'obiettivo", ha sottolineato. "Il Governo italiano ha ribadito la massima disponibilità sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari all'industria farmaceutica italiana per predisporre ogni tipo di strumento al fine di produrre un vaccino contro il Covid”, ha confermato Giorgetti. “Non è una cosa semplice questo processo di riconversione. Abbiamo chiesto a tutti il massimo impegno, la massima disponibilità e determinazione per cercare di risolvere il problema", ha detto.