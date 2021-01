Editing genetico: le tecniche Crispr e Talen a confronto. Lo studio

Un nuovo studio, condotto da un team di ricercatori dell' Università dell'Illinois a Urbana-Champaign , ha dimostrato che la "forbice genetica" Talen è più efficiente della tecnica Crispr-Cas9, oggetto del premio Nobel per la chimica 2020, quando è necessario intervenire sulla parte più compatta del genoma . I risultati dell'analisi confermano la necessità di "selezionare una più ampia varietà di strumenti per intervenire sul genoma", ha dichiarato il coordinatore del team di ricerca, Huimin Zhao, professore di ingegneria chimica e biomolecolare presso l'Università dell'Illinois Urbana-Champaign.

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Con taglia e cuci Dna un'alternativa terapeutica per malattia rara

Come descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista Nature Communications, confrontando i due strumenti di modifica del genoma, il team di ricerca ha dimostrato che le lame della "forbice genetica" Talen sarebbero cinque volte più efficienti rispetto alla Crispr-Cas9 nel riparare i difetti della parte più condensata del genoma, l'eterocromatina, le cui anomalie possono causare patologie quali l'anemia falciforme e la beta-talassemia.

"Crispr è uno strumento molto potente che ha portato a una rivoluzione nell'ingegneria genetica - ha aggiunto Zhao - Ma ha ancora alcune limitazioni".

Osservando le due forbici genetiche in azione su cellule di mammiferi viventi, tramite una tecnica di microscopia a fluorescenza che consente di vedere le singole molecole e di misurare il tempo impiegato per spostarsi lungo il Dna e rilevare e tagliare i siti target, i ricercatori hanno scoperto "che la Crispr lavora meglio sulle regioni del genoma che sono meno compatte", quelle della cosiddetta eucromatina, "mentre la Talen riesce ad accedere meglio ai geni che si trovano nelle regioni più compatte dell'eterocromatina".



Talen taglia il dna in modo più efficace



"Abbiamo anche visto che la Talen ha una maggiore efficienza nell'editing rispetto alla Crispr: può tagliare il Dna e introdurre modifiche in modo più efficace", precisano i ricercatori. Per ottimizzare l'efficacia delle due tecniche di editing genetico gli autori propongono due differenti soluzioni: "Possiamo usare Talen solo per determinate applicazioni, o potremmo provare a far funzionare meglio la tecnica Crispr nell'eterocromatina".