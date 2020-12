“Forbici” sul Dna per anemia e talassemia. C’è primo paziente italiano

La tecnica “Crisp-Cas”, la cosiddetta forbice molecolare del Dna può correggere i difetti genetici alla base di talassemia e anemia falciforme. Lo affermano i risultati preliminari di una sperimentazione, che ha appena visto anche in Italia il primo paziente trattato. Per la precisione all'ospedale Bambino Gesù. Questi risultati sono stati presentati al Congresso della Società Americana di Ematologia. "L'editing rappresenta potenzialmente una rilevante opzione curativa per i pazienti con emoglobinopatie – spiega Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia del Bambino Gesù – che normalmente trovano nel trapianto di midollo la principale soluzione. Il vantaggio dell'editing del genoma, che si affianca per profilo di sicurezza ed efficacia alla terapia genica, anch'essa assai innovativa e sviluppata con successo nel nostro ospedale, è quello di poter essere applicato anche a chi non ha un donatore di midollo osseo o non può ricevere un trapianto a causa dell'età". “Confidiamo - aggiunge - che in futuro possa essere utilizzato anche per il trattamento di altre malattie genetiche e per migliorare ulteriormente l'efficacia delle cellule CAR-T".