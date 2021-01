Covid, Sileri a Sky TG24: campagna su larga scala solo primi di marzo

Lo ha dichiarato in un intervento a "Timeline" su Sky TG24 il viceministro alla Salute. "Dovremo usare le dosi che arriveranno con Moderna, circa un milione e 5 in tre mesi, per somministrare la seconda dose", ha aggiunto

"La campagna di vaccinazione inizierà su larga scala fine febbraio e i primi di marzo". Lo ha dichiarato in un intervento a "Timeline" su Sky TG24 il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, facendo il punto sull'andamento della campagna vaccinale anti-Covid in Italia, a fronte dei ritardi, annunciati da Pfizer e AstraZeneca, nelle consegne dei vaccini. (Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI - Pillole di vaccino, dal vaiolo al Covid-19: i video delle puntate)

"Oggi ci sono poco meno di un milione e mezzo di persone vaccinate e con una singola dose sono prevalentemente i lavoratori sanitari", ha aggiunto.



Slitta la vaccinazione per gli over-80



Al momento, ha poi spiegato il viceministro alla Salute, "gli ultra ottantenni vaccinati sono solo una piccola goccia". "Dovremo usare le dosi che arriveranno con Moderna, circa un milione e 5 in tre mesi, per somministrare la seconda dose. Nel mentre vanno fatti i vaccini sempre ad altro personale sanitario", ha precisato Sileri, per poi sottolineare che per gli anziani "si vedrà un numero importante di chiamate solo tra fine febbraio e i primi di marzo".