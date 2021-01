Vaccini Covid, Arcuri: "Spero immunità di gregge a fine autunno"

Vaccino, Arcuri: "I ritardi sono insopportabili. Nulla da rimproverarci"



In riferimento ai ritardi di Pfizer e AstraZeneca nella fornitura dei vaccini anti-Covid, il commissario per l'emergenza coronavirus ha poi commentato: "I ritardi sono insopportabili, imprevisti, inaccettabili e rispetto ai quali noi faremo ogni cosa per perseguire la responsabilità di chi li ha prodotti. Ma abbiamo la speranza di recuperare".

"Non abbiamo nulla da rimproverarci, e neanche l'Europa. L'acquisto centralizzato (di vaccini) per 27 Paesi è una pagina bella della storia europea che va continuata. Le modalità con cui queste fattispecie si sono verificate sono davvero unilaterali", ha poi aggiunto Arcuri, riferendosi anche ai ritardi nelle consegne annunciati da AstraZeneca, che nei prossimi giorni dovrebbe ricevere l'ok dall'Ema, e che a causa di un problema di produzione ha già comunicato un taglio del 60% delle scorte patteggiate.

"Queste aziende non producono né bibite né calcestruzzo, ma vaccini fondamentali per la vita delle persone e dire il venerdì che il successivo lunedì i vaccini arriveranno in misura minore non è come dire che un camion che porta merendine ha forato una gomma", ha poi aggiunto il commissario per l'emergenza Covid. Sull'azione legale contro Pfizer Arcuri ha dichiarato: "Per gli italiani e non solo i vaccini sono più importanti di qualsiasi risarcimento, ma non deve succedere che non arrivino né i vaccini né il risarcimento economico".