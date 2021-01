Covid-19, Pregliasco a Sky TG24: "In Lombardia dati migliorati"

Secondo il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi del capoluogo lombardo, i dati in base ai quali è stata presa la decisione del Governo sui colori da assegnare alle Regioni sono "parametri che di fatto invecchiano". "Credo si tratti di un discorso di rivalutazione, di presa in considerazione di quelli che sono gli elementi di maggior rischio e di un'evoluzione di una malattia che continuano a inseguire", ha aggiunto

"Siamo in una situazione di limbo, di stasi, con dei dati oggettivamente migliorati su livello nazionale e lombardo rispetto all'occupazione delle terapie intensive e rispetto al numero di ricoverati, quindi ai parametri principali e più importanti". Lo ha dichiarato nel corso di un’intervista a Sky TG24, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi del capoluogo lombardo, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).