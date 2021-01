Covid-19, Gb: segnalato un nuovo record di decessi

Il Regno Unito, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste ultime settimane, ha registrato un nuovo record giornaliero assoluto di morti con coronavirus. Secondo i dati odierni diffusi dal governo britannico, i nuovi decessi sono stati 1.564, contro i 1.243 di ieri. Restano, invece, stabili i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore: 47.525. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato al Question Time ai Comuni e poi in audizione in commissione che "il lockdown inizia a mostrare qualche impatto" positivo, ma ha evocato tuttora "rischi sostanziali" di sovraffollamento degli ospedali, con un "70% di ricoveri più d'aprile". Non ha, inoltre, escluso la possibilità di un inasprimento delle misure, se necessario, per contenere la diffusione della pandemia di Covid -19 ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA ).

In base al conteggio ufficiale che include nel calcolo tutte le persone decedute entro 28 giorni dal primo test positivo al coronavirus, i decessi con Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore portano il bilancio complessivo delle vittime nel Regno Unito a quota 84.767.

Si tratta del picco di decessi più elevato mai registrato in Europa in cifra assoluta, subito davanti all'Italia. Ma anche della quinta cifra più alta al mondo dopo Usa, Brasile, India e Messico.

Stando alle stime dell'agenzia Pa elaborate in base ai dati dell'Office for National Statistics (l'equivalente britannico dell'Istat), il totale dei decessi con coronavirus dell'isola supererebbe invece quota 100.000.



Gb supera i 2,6 milioni di vaccini somministrati



Un ulteriore record registrato dal Regno Unito, riguarda il numero totale delle persone a cui è stata somministrata una prima dose di vaccino anti-Covid, che sfiora quota 2 milioni e 640.000. In cifra assoluta si tratta di gran lunga del totale maggiore di vaccinazioni eseguite finora da un Paese europeo.

In base ai dati diffusi oggi dalle autorità sanitarie e aggiornati a ieri, sono invece circa 280.000 gli individui che hanno ricevuto anche la seconda dose, prima che il governo britannico modificasse le sue linee guida prolungando l'intervallo fra prima vaccinazione e richiamo fino a 11-12 settimane, fino a quando le forniture dei produttori non raggiungeranno il picco.