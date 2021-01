Covid: nuove fasce Regioni in vigore da domenica 17 gennaio

Secondo quanto appreso dall'Ansa, il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore sabato 16 gennaio, manterrà le principali misure dell'attuale provvedimento, prevedendo però criteri che abbasseranno le soglie per l'inserimento delle Regioni in zona arancione o rossa

Entreranno in vigore domenica 17 gennaio, secondo quanto appreso dall'Ansa, le nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, che assegneranno le fasce alle varie Regioni, con relative restrizioni anti-Covid.

Il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore sabato 16 gennaio, manterrà le principali misure dell'attuale provvedimento. Mentre probabilmente verranno modificati i criteri in base ai quali le Regioni vengono collocate nelle varie fasce colorate. In particolare, verranno abbassate le soglie per l'inserimento delle Regioni in zona arancione o rossa. Nella giornata di sabato 16, l'ipotesi prevalente è che resti valida l'attuale colorazione suddivisa nelle diverse fasce.