Covid-19, Bonaccini: "Una terza ondata non è esclusa"

"In tutta Europa ci sono situazioni addirittura più pesanti che in Italia questo significa che la terza ondata non è esclusa e per combattere la pandemia economica e sociale, che è il vero rischio, occorre sconfiggere quella sanitaria". Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, in un'intervista a Mattino Cinque, commentando gli ultimi dati sull'emergenza coronavirus nel nostro Paese (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

"Per questo serve che i comportamenti continuino ad essere i più adeguati possibili. Ieri gli epidemiologi delle mia Regione mi dicevano noi ora abbiamo molti focolai familiari dovuti a pranzi e cene durante le festività", ha aggiunto il

governatore dell'Emilia Romagna.