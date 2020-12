Influenza aviaria, in Francia abbattute 6 mila anatre

Una zona di protezione per 40 Comuni

Come detto, l'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria (Anses) ha individuato il focolaio nel comune di Saint Geours de Maremme, cittadina francese di poco più di duemila abitanti situata nel dipartimento delle Landes, nella regione della Nuova Aquitania, dove nei giorni scorsi a titolo preventivo le anatre sono state abbattute, circoscrivendo il primo epicentro dell'epidemia. Per cercare di isolare la progressione del virus, che gli esperti hanno confermato non essere trasmissibile all'uomo, la prefettura locale ha istituito una zona di protezione, includendo 40 comuni della stessa area, segnalati in un apposito documento. Per il settore dell'allevamento di anatre, comparto rinomato delle attività agropastorali francesi, si tratta di un altro duro scossone, in piena pandemia di Covid-19, che ha contribuito alla riduzione della richiesta sul mercato del pregiato foie gras e di altri prodotti a base di anatra, soprattutto da parte dei ristoranti e in vista delle feste di fine anno.

Altri casi recenti

Questo caso, tra l’altro, non è stato l’unico negli ultimi anni. Tra il 2015 e il 2017, infatti, decine di migliaia di esemplari sono stati abbattuti a causa di due gravi ondate di aviaria nella regione. Il virus, hanno sottolineato gli esperti, circola attivamente nella fauna selvatica sia in Francia sia in altri Paesi europei, con gli stessi uccelli migratori che lo veicolano. I primi casi legati a questa emergenza, come riferito dalle autorità locali, sono stati segnalati il mese scorso in alcuni negozi di animali in Corsica e nelle Yvelines, nell'hinterland parigino, ricollegati ad oche allevate nel Nord del Paese. Inoltre, nel vicino Belgio, nei giorni scorsi 120 cigni sono stati ritirati dai canali di Bruges per evitare proprio i contagi da aviaria.