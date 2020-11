Piccione viaggiatore venduto per 1,6 milioni di euro

New Kim, una femmina di 2 anni, è stata aggiudicata all'asta a un anonimo compratore cinese per una cifra che stabilisce un nuovo record per questo tipo di vendite. La somma così elevata è legata al mondo delle corse di questi animali in cui questo volatile si era distinto

Asta da record per l'acquisto di un piccione viaggiatore allevato in Belgio, che si era distinto nelle corse tra questi animali. New Kim, una femmina di 2 anni, è stata infatti aggiudicata per la cifra di 1,6 milioni di euro. È così stato stabilito un nuovo primato per questo genere di aste: il precedente apparteneva ad Armando, un piccione viaggiatore venduto nel 2019 per circa 1,25 milioni di euro.

Acquirente dalla Cina

Il prezzo iniziale dell'asta era di appena 200 euro, ma è vertiginosamente cresciuto. Ad aggiundicarsi l'animale è stato un acquirente anonimo dalla Cina che ha battagliato a lungo con un proprio connazionale per ottenerlo. Nel Paese asiatico le gare di velocità tra piccioni stanno diventando sempre più popolari, ed è probabilmente a questo motivo che si lega l'offerta così alta.

Destinata alla riproduzione

Kurt Van de Wouwer, un membro della famiglia proprietaria del volatile, si è detto "scioccato" dal prezzo pagato per il piccione. New Kim ha vinto una serie di gare nel 2018, ma poi si è ritirata e probabilmente verrà utilizzata per la riproduzione. “Questo prezzo è incredibile, ancor di più perché si tratta di una femmina - ha invece sottolineato Nikolaas Gyselbrecht, CEO e fondatore della casa d'aste Pipa dove si è svolta la vendita – di solito ad essere più valutati sono i maschi perché danno origine a una maggiore prole”.